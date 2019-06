Palestrina in Eccellenza, Escudero promette: "Per questa squadra andrei in guerra"

PALESTRINA - Il Palestrina batte il Pontinia 3-2 e vince i play-off di Promozione. “Se ne va un anno dove ci sono stati più errori che cose giuste, però uno dagli errori cerca di imparare e migliorarsi sempre e guadagnare esperienza. Un anno con gente nuova e compagni nuovi che ogni allenamento mi hanno insegnato qualcosa, non ci sono parole solo ringraziamenti – il commento del difensore argentino Gonzalo Escudero – Spero che l’anno prossimo potremo continuare a lottare e fare la guerra su ogni campo dove andremo… E con questa squadra vado in guerra con uno stuzzicadenti perché con voi non ho paura di niente, arrivederci al prossimo anno, vi voglio bene!”.

