Pc Tor Sapienza, in Serie D con Anselmi

ROMA - Chi va e chi viene. La Pro Calcio Tor Sapienza è già al lavoro per presentarsi ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie D nel migliore dei modi. Si parte dalla conferma del tecnico fautore della promozione, Fabrizio Anselmi Tra quelli che non faranno parte della spedizione ci sono nove calciatori: Stramenga (terzino), D'Ignazio (difensore centrale), Graziani (centrocampista), Nargiso Galasso (centrocampista), Mancini (attaccante), Sarmiento (attaccante), Ruggiero (esterno), Maione (esterno) e il bomber Camilli. Dopo la scorsa, fantastica, stagione non avranno difficoltà nel trovare una nuova squadra. Il dg Volpe e il ds Cianci, per la regola degli under, hanno riconfermato tra gli altri il portiere Mattia (2000), il terzino De Nicola (2000) e l'attaccante Di Giovanni (99) oltre al trequartista Montesi (2001). Dalla Juniores, inoltre, saliranno i 2000 Sallusti (difensore) ed i centrocampisti Valentini, Procaccianti, Spatara e Marzulli.