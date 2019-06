Virtus Acquapendente, per la porta c'è Nencione

Roma - La nuova stagione della Virtus Acquapendente prende forma, così come l'organico. Il primo arrivo, anche per il ruolo è quello del portiere Maurizio Nencione, classe '81, che si è svincolato dalla Pol.Monti Cimini. In attesa di definire il quadro societario, la Virtus conferma il suo tecnico, che sarà ancora Stefano Broccatelli, oltre al direttore sportivo Giuseppe Olimpieri. Gli altri giocatori confermati anche per la prossima stagione anche Fanelli, Bellacima e Finocchi, probabilmente lo sarà anche Viviani. Sul fronte under da segnalare l'arrivo dalla formazione Elite del Montefiascone di Filoia.