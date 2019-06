Vetralla, ecco Delle Monache e Michelini

Vetralla - Il Vetralla comincia a programmare la prossima stagione, che partirà il 26 agosto con l'inizio della preparazione, con due nuovi acquisti: Lorenzo Michelini, prelevato dalla Tusciafoglianese e Paolo Delle Monache, che arriva dal Tuscania. Inoltre, sono ben tredici i giocatori confermati: Carloni, Silvani, Valeriani, Masci, Mancuso, Coconi, Massaro, Aquilani, Santoro, Polidori, Palombi, Coletta, Santella, Frontoni e Raffi. Questa la nota ufficiale del club: “L'ASD 1928 VETRALLA intende dissipare le voci che vedono un tono dimesso della società nella prossimo campionato di 1 categoria. Al contrario si è proceduto alla riconferma del blocco di giocatori che si sono distinti nella passata stagione come Silvani, Valeriani, Carloni, Masci, Massaro, Mancuso, Coconi, Santoro, Aquilani, Polidori, Coletta, Palombi e Marci. Al seguito di mister Frontoni verranno aggregati gli under provenienti dalla juniores come Aljimi, Pasquinelli, Santella, Frontoni, Raffi oltre che Marco Tomassini e Lorenzo Michelini provenienti dalla Tusciafoglianese e Paolo Delle Monache dal Tuscania. A breve verranno comunicati gli altri giocatori con i quali il D.S. Biagini sta ultimando le trattative per completare la rosa che sarà a disposizione di mister Frontoni per l'inizio della preparazione prevista per il 26 agosto”.