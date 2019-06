Fiumicino, Gargiulo: "Non vedo l'ora di tornare in campo"

FIUMICINO - Giuseppe Gargiulo è fermo ormai da dicembre, dall'infortunio in coppa contro l'Atletico Torrenova. Da allora, le tappe dell'operazione, della riabilitazione, e adesso il ritorno in campo si avvicina: "Sto lavorando con tutto me stesso per tornare il prima possibile a disposizione del mister. Ho tanta voglia di tornare a giocare perché il campo mi manca molto. Ho scelto di restare a Fiumicino perché la società mi ha messo a disposizione qualsiasi mezzo per poter recuperare. La strada è ancora lunga ma sto cercando di farmi trovare pronto per l'inizio del ritiro. L'obiettivo che mi pongo è quello di riuscire con la squadra a centrare quello che ci è sfuggito nelle ultime due stagioni. Sono sicuro che mantenendo gran parte della squadra della passata stagione e compattandoci sempre di più riusciremo a fare meglio. Certo, speriamo di non avere come l'anno scorso tanti infortuni, siamo stati davvero sfortunati e quindi ci meritiamo ancor di più di raggiungere grandi traguardi".