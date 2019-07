Valle Martella, ufficiale: riconfermato Palermitano

VALLE MARTELLA - Il Valle Martella aggiunge un altro tassello al mosaico della rosa per la prossima stagione: parlaimo di Iacopo Palermitano. "L’ASD VALLE MARTELLA CALCIO è lieta ufficializzare la riconferma di Iacopo Palermitano. Quarto anno in gialloblù per il centrocampista Romano altra colonna portante su cui basano le nostre ambizioni. Metodico, ligio al dovere, gran calciatore, ma soprattutto grande uomo! La società al completo augura buon lavoro ed un grande in bocca al lupo!".

TUTTO SUI DILETTANTI LAZIO