Setteville Under 17, in panchina torna Christian De Vincenzi

SETTEVILLE DI GUIDONIA - Un gradito ritorno quello che avvenuto in casa Setteville. Sulla panchina dell’Under 17 della società tiburtina ci sarà Christian De Vincenzi, reduce dall’esperienza di Guidonia. “Ero andato via per provare qualcosa di diverso – esordisce l’allenatore – e non perché avessi qualcosa contro il Setteville, anzi. Volevo misurarmi con un’altra realtà e posso dire di aver fatto una bella esperienza. Adesso però sono soltanto concentrato sul Setteville. Mi ha fatto molto piacere ricevere la chiamata del presidente che aveva deciso di affidarmi questa panchina. Sono molto carico e motivato per la nuova stagione, anche perché conosco la squadra che andrò ad allenare avendola affrontata in campionato da avversario e soprattutto per aver visto diversi ragazzi nelle passate stagioni quando ero già qui. Penso che nella scorsa stagione abbiano avuto un po’ di sfortuna e per questo non siano riusciti a raggiungere l’obiettivo prefissato. Io cercherò di fare il massimo con questo gruppo provando a mettere dentro quella voglia e quella determinazione necessaria per provare a tornare sin da subito nei Regionali”