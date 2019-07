TARQUINIA - In vista della prossima stagione di Eccellenza, la Corneto Tarquinia mette le mani su di un interessante prospetto difensivo: "L’A.S.D. Corneto Tarquinia, dopo gli acquisti di Giulietti e Valentini, comunica di aver raggiunto l’accordo con il difensore, classe 2000 Yuri Birra. Grande soddisfazione in casa rossoblu per aver strappato il gioiellino ex Montalto e Civitavecchia a diversi club, anche di categoria superiore".

