Real Monterotondo Scalo, Prioteasa: "Prime sensazioni molto positive"

MONTEROTONDO - Il nuovo attaccante del Real Monterotondo Scalo ha presentato il suo nuovo attaccante Flavio Prioteasa. Ecco le sue dichiarazioni: “Per me è un ritorno a casa in quanto in passato ho già giocato a Monterotondo Scalo, quindi non può che farmi piacere. A pelle le sensazioni, le prime impressioni sono assolutamente positive, conoscendo già la Società, alcuni dirigenti e parte dei ragazzi i quali devo dire mi hanno accolto benissimo e questo non è scontato. Sono qui perché innanzitutto è un Club ambizioso, sano e serio. Aggiungerei tra le poche Società sul quale poter contare, strutturate e professionali. Dopo anni volevo rimettermi in gioco, trovare una nuova sfida, una nuova avventura e credo che il Real Monterotondo Scalo per vari motivi sia l’ideale. L’obiettivo personale va di pari passo con quello del gruppo, questo è e deve essere un gioco di squadra. Sarebbe bello migliorare l’ottima posizione che la squadra ha conquistato lo scorso anno, ovviamente sperando di segnare il più possibile e quindi daremo il massimo supporto".

