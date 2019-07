Città di Anagni, ufficiale: ecco Sosa

Anagni - Colpo sudamericano per il Città di Anagni. La società biancorossa, infatti, ha ufficializzato l'arrivo dell'attaccante argentino Franco Sosa. Il classe 1995, in patria, ha messo insieme più di 100 presenze tra serie A e B. Questo il comunicato del club: "La società Città di Anagni Calcio è lieta di annunciare la firma e l’arrivo ad Anagni dell’attaccante Argentino classe ‘95, Franco Sosa. Dopo il video di presentazione dalla sua terra madre, Franco giunge ufficialmente in Italia per iniziare una grande stagione con i colori biancorossi. Il calciatore vanta più di 100 presenze tra Serie A e B nel suo paese. Auguriamo al nostro Sosa un anno ricco di successi con la maglia BiancoRossa".