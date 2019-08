Passo Corese, a centrocampo ecco Melone

Passo Corese - Rinforzo a centrocampo per il Passo Corese. I bianconeri, infatti, hanno ufficializzato l'arrivo del mediano classe 1999 Gianluca Melone, che vanta già esperienze in categorie superiori. Questo il comunicato ufficiale del Passo Corese: "Diamo il benvenuto a Gianluca Melone, centrocampista classe 1999, cresciuto nel Tor di Quinto, che vanta importanti esperienze nel campionato di Eccellenza con le maglie di CasalBarriera, Monti Cimini ed Atletico Vescovio. In bocca al lupo Gianluca!".