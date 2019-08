Real Monterotondo Scalo, ufficiale l'arrivo di Baldinetti

Monterotondo - Colpo di prospettiva per il Real Monterotondo Scalo. I rossoblù si sono assicurati le prestazioni del giovane portiere classe 2001 Mattia Baldinetti, che arriva dall'Urbetevere. Questo il comunicato ufficiale del club: "Mattia Baldinetti, un nuovo portiere nella rosa del Real Monterotondo Scalo. L’asd Real Monterotondo Scalo comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Urbetevere Calcio per le prestazioni sportive del portiere classe 2001 Matteo Baldinetti. Matteo nella passata stagione si è diviso tra la Juniores Elite e la Promozione,nella quale ha disputato diverse partite. Un portiere di prospettiva che entra a far parte della nostra famiglia rossoblu".