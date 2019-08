Colpaccio Ostiamare, preso l'ex Roma Vasco

Ostia - Gran colpo dell'Ostiamare che si assicura il centrocampista ex Roma Lorenzo Vasco. Questo il comunicato ufficiale del club biancoviola: "L'As Ostiamare Lidocalcio ufficializza l'arrivo, alla corte di Scudieri, di Lorenzo Vasco (nella foto), talentuoso centrocampista classe '97, reduce dalla stagione vissuta ad Aprilia con la Società pontina. Cresciuto nel vivaio della Roma, società con la quale si è tolto soprattutto la grande soddisfazione di conquistare uno Scudetto Primavera, nella stagione 2015-2016, realizzando uno dei rigori decisivi (ad Audero) nella finalissima, Lorenzo Vasco ha poi vissuto le proficue esperienze professionali con il Sudtirol e la Fidelis Andria, entrambe in Serie C, prima di approdare al Quinto Ricci di Aprilia. Ora, per lui, una nuova emozionante avventura, a Ostia, con misterScudieri, un rinforzo importante per la mediana lidense: "Buongiorno a tutti. Sono estremamente felice di essere ad Ostia. L'impatto è stato incredibile, sia perchè ho trovato un gruppo importante, sia perchè il centro è veramente fantastico. C'è grande organizzazione e grande voglia di fare bene. Sono contento di questa nuova avventura iniziata da poco ". Vasco ritrova ad Ostia, inoltre, dei calciatori con i quali ha già vissuto alcune esperienze, e ci rivela anche un motivo particolare, che ha inciso su questa scelta: "Si, sono felice di poter vivere questa esperienza in un ambiente importante come quello di Ostia, con De Sousa, Mastropietro e Petrini, ma anche naturalmente con tutti gli altri. Beh, ad incidere è stato soprattutto lo stile di gioco che il mister infonde alle sue squadre. Gli piace giocare la palla e quindi per me, che sono un centrocampista centrale, è importante". Felicità e obiettivi importanti, per Lorenzo, all'ombra del suo nuovo Stadio, l'Anco Marzio: "Vorrei dare un contributo importante. Giocare il più possibile e tornare a fare gol e assist, cose che mi mancano tantissimo. Spero che sia una grande stagione, per me e per tutta la squadra".