Virtus Nettuno, porta blindata con Scarsella

NETTUNO - La Virtus Nettuno, grazie al direttore sportivo Marco D'Ambra, completa il pacchetto dei portieri con un innesto di grande qualità. Dopo Gabriele Bolletta, arriva un altro under 30 a difendere i pali della porta biancazzurra: parliamo di Valerio Scarsella, portiere classe 1991, protagonista nell'ultima stagione con la maglia del Lavinio Campoverde. Per il numero uno nativo di Anzio il curriculum parla da sè: Primavera del Frosinone, in rosa anche in Serie B nel 2010/2011 e a seguire tantissima Serie D con ben 112 presenze tra Viterbese e soprattutto Cynthia. Per i biancazzurri il primo test è in programma domani, sabato 10 agosto allo "Sport's Campus" di Pomezia contro l'Indomita.

