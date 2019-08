Monterosi, rinnova Gabbianelli: è ufficiale

Monterosi - Importante conferma in casa Monterosi: Gianmarco Gabbianelli resterà in biancorosso per un'altra stagione, come annuncia lo stesso club viterbese: "Il Monterosi Fc è lieta di annunciare il rinnovo di Gianmarco Gabbianelli. Il fantasista di Fano classe 1994 dopo la grande stagione disputata al Martoni (37 presenze e 12 reti) è stato uno dei giocatori più corteggiati di questo calciomercato di serie D. Ma alla fine Gabbianelli ha deciso di sposare la causa Monterosi: “E’ vero, quest’estate mi hanno cercato in molti. Infatti ho tardato un po’ a firmare. Ma una società seria come quella del Monterosi aiuta a semplificare la scelta. Allenandomi una settimana con la squadra mi ha colpito molto mister D’Antoni e con un club a disposizione come quello del Monterosi non ho avuto dubbi”. Tanti nuovi compagni per Gianmarco Gabbianelli che dopo i primi dieci giorni di lavoro respira aria nuova: “Lo scorso anno sono stato benissimo ma sembra che qualcosa sia cambiato, dalla semplice stupidaggine ai dettagli più importanti. Ci sono tutti gli elementi per fare bene. Il girone E non lo conosco, non l’ho mai giocato, la Flaminia sarà sicuramente una delle principali avversarie”. Gabbianelli aveva raggiunto la squadra nel ritiro di Cascia e già disputato i test amichevoli con Gravina, Orvietana e Nuova Florida. Il suo rinnovo è un vero colpo di mercato. Il Monterosi Fc ha il suo numero dieci".