Duepigrecoroma, ufficiale: preso Policano

Roma - Colpo a centrocampo per la Duepigrecoroma. E' ufficiale l'arrivo di Matteo Policano, come annuncia lo stesso club: "QUALITÀ, QUANTITÀ E TANTA ESPERIENZA. BENVENUTO MATTEO POLICANO! Centrocampista centrale con il vizio del goal, ben 6 nella scorsa stagione con la maglia dell’Urbetevere. Matteo porta in dote alla Dve un bagaglio tecnico e di esperienza importante per la Categoria, avendo giocato più di 10 anni in Promozione con le maglie di Manziana, La Storta, Anguillara, Ottavia e Urbe. Un altro rinforzo di livello per una rosa che inizia a prendere forma e che sogna una stagione da protagonista".