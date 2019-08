FC Frascati, il 5 settembre la prima riunione tecnica con la Roma

FRASCATI - E’ stata una delle ghiotte novità annunciate dal Football Club Frascati nel corso di una caldissima (non solo dal punto di vista delle temperature) estate. L’affiliazione con l’As Roma promette di far fare un ulteriore salto di qualità al club dei presidenti Claudio Laureti e Stefano Lopapa. “Non appena abbiamo ufficializzato la notizia dell’accordo, c’è stata una notevole impennata nelle iscrizioni alla nostra Scuola calcio – sottolinea Laureti – Siamo convinti che questa affiliazione possa far crescere ancor di più il nostro settore di base, il “cuore pulsante” della nostra attività calcistica. D’altronde l’As Roma concede l’affiliazione solo alle società calcistiche in possesso di determinati requisiti tecnici, strutturali ed organizzativi”. Il primo appuntamento ufficiale che “sancirà” l’avvio della collaborazione è fissato per il 5 settembre prossimo quando si terrà una riunione tecnica presso uno dei centri sportivi dell’As Roma alla presenza dei vertici dirigenziali del Football Club Frascati e del responsabile della Scuola calcio Lorenzo Marcelli.

"La Roma avrà la priorità sul tesseramento dei ragazzi più interessanti"

“In quell’occasione – spiega ancora Laureti – i rappresentanti giallorossi entreranno nel concreto delle varie iniziative previste dall’accordo di affiliazione. Certamente il club capitolino cercherà di favorire una formazione congiunta delle attività legate alla metodologia di allenamento con l’obiettivo di inserire eventuali atleti di talento nelle proprie squadre giovanili. A tal fine, un nostro rappresentante tecnico, formato dall’AS Roma, fornirà una supervisione tecnica presso i due centri sportivi a nostra disposizione (l’Otto Settembre di Frascati e il centro sportivo dei Colli Tuscolani, nuovo polo di Morena, ndr) tesa anche a verificare la corretta applicazione della metodologia di allenamento suggerita dal club giallorosso, secondo un programma ed un calendario da definire. La Roma avrà la priorità sul tesseramento eventuale di ragazzi del Football Club Frascati ritenuti di particolare interesse tecnico e con prospettive di carriera (tramite l’effettuazione di provini, ndr) ed organizzerà periodici corsi di formazione e aggiornamento degli allenatori del club tuscolano” conclude Laureti.

TUTTO SUI DILETTANTI LAZIO