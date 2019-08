Montespaccato Savoia, ufficiale: torna Tariuc

ROMA - Fedor Florin Tariuc, classe 1996, nato in Romania ma trasferitosi fin da piccolo con la famiglia a Montespaccato, è cresciuto anche calcisticamente nell'omonima borgata, dalla Scuola Calcio alle giovanili, fino all’esordio in prima squadra nel campionato di Promozione della stagione 2014/2015. Passato all’Avezzano in serie D dalla stagione successiva, vi colleziona ben 68 partite in Serie D, diventando un senatore degli abruzzesi. La sua grande stazza e forza fisica permettono a Florin di destreggiarsi bene come anche come centrale difensivo.

La soddisfazione di Monnanni

“Florin Tariuc - ha dichiarato il Presidente Massimiliano Monnanni - torna in borgata, nella sua Montespaccato dove è cresciuto e ha mantenuto le sue radici. Esempio positivo di integrazione, ha deciso consapevolmente di sostenere il percorso di rinascita sportiva e sociale di Montespaccato promosso dall’anno scorso dall’Asilo Savoia con “Talento & Tenacia” all’insegna della legalità”, grazie al quale potrà anche completare gli studi universitari in economia”.? “Conosciamo Florin fin da bambino - ha aggiunto il Direttore Sportivo Lo Pinto - e la sua scelta di tornare a Montespaccato ci consente di avvalerci di un atleta completo, che sa ripagare sul campo la fiducia del Mister, con grande spirito di sacrificio, tenacia ed umiltà”.

