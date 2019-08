Don Bosco Gaeta, ha firmato l'under Mohammed

GAETA - Dopo tanti riconfermati ed i graditi ritorni, ultimo per ordine di tempo quello del difensore Erasmo Fortunato, in casa del Don Boso Gaeta c’è anche la bella notizia di un nuovo acquisto. Il club ha presentato il giovane Kamil Mohammed, di nazionalità ghanese ed under classe ’98. Si tratta di un centrocampista duttile proveniente da campionati piemontesi, infatti le sue ultime esperienze lo hanno visto indossare le casacche di US-Pozzolese e Asd G3 Real Novi, tra Prima e Seconda Categoria.

TUTTO SUI DILETTANTI LAZIO