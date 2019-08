Pomezia, Ghosheh si presenta: "Arrivo in un club ambizioso"

POMEZIA - Dal 31 luglio 2019, giornata in cui il Pomezia di Bussi è stato ripescato in Serie D, il club pometino ha ufficializzato importanti colpi di mercato, come l'ultimo arrivato Shadi Ghosheh. L'italo-giordano, ex Racing Fondi, esordisce così: "Non ho esitato ad accettare questo progetto, mi sono accordato con la società in un minuto. Sono arrivato da pochi giorni ma ho avuto già modo di instaurare un legame forte con Bizzaglia, una persona estremamente umile. Sia io che il club siamo accomunati dalla voglia di raggiungere traguardi importanti". Difensore di categoria superiore (ex Unione Venezia, Catanzaro e Pro Vercelli), potrà dare una spinta in più alla squadra di Bussi: "Mi devo ancora ambientare. Ho trovato un gruppo forte ed attrezzato, mi servirò della mia esperienza per dare una mano alla squadra". Il classe '87 prosegue: "I miei obiettivi personali sono comuni a quelli della squadra. Vogliamo fare un campionato all'altezza. È importante creare un legame con i giovani, puntando soprattutto alla loro crescita. Sono sicuro che il Pomezia così potrà togliersi soddisfazioni. Ci tenevo infine a ringraziare Bizzaglia per l'opportunità concessami".

