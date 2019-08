Lanuvio Campoleone, Ciotti in panchina

LANUVIO - Tramite una nota, il Lanuvio Campoleone ha annunciato "di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra e degli Esordienti 2007, al Mister Massimo Ciotti, ex calciatore della Roma, con la quale vinse il campionato Berretti, ma soprattutto vanta numerose presenze tra i professionisti. Un tecnico di assoluto valore, con alte qualità sia tecniche che umane, che saranno a disposizione non solo della prima squadra ma anche dei ragazzi del settore giovanile. A collaborare con il mister Massimo Ciotti sarà un suo ex calciatore civitano, Diego Di Lazzaro".