Civitavecchia, battuto il Morandi in amichevole

CIVITAVECCHIA - Luigi Ruggiero incarna alla perfezione la crescita del Civitavecchia. Al debutto assoluto, il fantasista ha realizzato le due reti che hanno consentito alla Vecchia di piegare il Rodolfo Morandi nella quarta amichevole stagionale. Sargolini sblocca la diatriba grazie soprattutto alla generosità del giovane Pancotto. Un rigore trasformato da Toscano (fallo dei lidensi ai danni di Converso) porta il punteggio in parità, prima della doppietta realizzata negli ultimi scampoli di gara dalla stella nerazzurra. Il Civitavecchia ha disputato una prestazione molto convincente, e mister Caputo è soddisfatto. “Siamo stati poco lucidi in alcuni frangenti- racconta il direttore sportivo del Civitavecchia Sandro Fabietti - spesso abbiamo sbagliato il passaggio determinante per poi magari andare a rete. In questa fase della stagione ciò è lecito, le gambe dei calciatori sono ancora pesanti, fa tra l’altro molto caldo. Stiamo lavorando pazientemente per la prima di campionato”. Dopo il 3 a 1 inflitto dai civitavecchiesi ai romani, la compagine tirrenica viaggia ora verso il prossimo appuntamento in programma Domenica al Tamagnini contro la CSL Soccer di Salipante.

