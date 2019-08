MONTE SAN BIAGIO - Il Monte San Biagio continua la sua campagna acquisti. L'allestimento della rosa passa anche per i giovani: in tal senso, è ufficiale l'annuncio che porterà il 2001 Filippo Raso dalla formazione Juniores alla Prima Squadra in pianta stabile. Oltre a lui, è ufficiale l'arrivo di Nicolò Marchionne. Il centrocampista classe '99 giunge in biancoverde direttamente dall'Armerina Calcio Umbria.

