Fiumicino, Munaretto: "Campionato di vertice"

FIUMICINO - Il Fiumicino è tornato nel Girone A di Promozione: questo il commento del presidente Simone Munaretto: "Faremo tanti chilometri, ma non importa per chi vuole fare un campionato di vertice. Per la società sarà un impegno in più rispetto all'anno scorso, ma non ci scoraggiamo e siamo pronti alla sfida. E' un girone decisamente diverso rispetto a quello della passata stagione con diverse squadre che sono retrocesse dall'Eccellenza, una delle quali il Grifone Gialloverde che affronteremo subito fuori casa. Un campionato quindi interessante al quale però mancherà qualcosa: un po' di campanilismo. Mi piaceva confrontarmi con le squadre del nostro circondario, c'era una bella atmosfera, di quella rivalità che fa bene al calcio. Il campo sarà l'arbitro supremo, e noi ci faremo trovare pronti".