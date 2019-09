Monte San Biagio, ottimo inizio: battuta la W3 Roma Team allo scadere

MONTE SAN BIAGIO - Parte bene il Monte San Biagio, che tra le mura amiche sconfigge 1-0 all'ultimo secondo una W3 Roma Team ben messa in campo. La partita stenta a decollare nella prima frazione, con poche occasioni da ambo le parti e un mediocre gioco espresso. Nella ripresa gli ospiti falliscono un calcio di rigore con Pensabene, erroraccio che peserà come un macigno sull'esito finale della gara, soprattutto perché il portiere del Monte San Biagio, Venturiero, inizia a inanellare una sfilza di grandi parate e chiude la porta a doppia mandata. Nei minuti di recupero arriva la beffa per la W3 Roma Team, che subisce l'inzuccata vincente di Angelo Pisacane. Primi tre punti per il Monte San Biagio, che inizia la stagione nel migliore dei modi.

