S. Angelo Romano nel segno di Brighi: 2-1 corsaro alla Novauto Pro Roma

ROMA - Ottima inizio di stagione per il Sant'Angelo Romano del tecnico Lucani, che saluta l'inizio di questo nuovo campionato con una vittoria in trasferta per 2-1, ai danni del Novauto Pro Roma. Succede tutto nella prima frazione: Brighi scardina lo 0-0 per gli ospiti, risponde il bomber di casa Accrachi, trovando il momentaneo 1-1, ma prima dell'intervallo è ancora Brighi a colpire, siglando il 2-1. Il punteggio non cambia nel secondo tempo, e al triplice fischio trova conferma definitiva.

