Trastevere, Sannipoli: "Il Latte Dolce è una squadra forte, dobbiamo tutti dare di più"

ROMA - Alla vigilia dell'anticipo contro il Sassari Latte Dolce, sono arrivate le parole del centrocampista classe 2000 Daniel Sannipoli, in vista di una sfida sicuramente molto interessante e aperta ad ogni pronostico: "La prossima partita sarà sicuramente una vera battaglia sportiva - spiega Sannipoli -. I nostri avversari hanno grosse qualità, ma parliamo senza dubbio di una squadra che anche fisicamente è difficile da affrontare. Già nella scorsa stagione hanno mostrato un bel gioco, e hanno messo in difficoltà praticamente tutti, noi compresi. Quando affronti questo tipo di partite, sai che bisogna fare qualcosa in più, e dare qualcosa in più in campo, se ci tieni a portare a casa i 3 punti".

"Noi tra l'altro veniamo da una brutta sconfitta maturata domenica a Ostia - prosegue -, e abbiamo l'obbligo e la voglia, tutti insieme, di cambiare registro e fare bene. Credo che l'inizio di questa stagione non sia stato come ci aspettavamo, e sicuramente questa può essere la giusta occasione per far vedere di che pasta siamo fatti, e riprenderci le prime posizioni. Una squadra come la nostra deve fare di tutto per occupare una delle prime posizioni, senza se e senza ma. Tuttavia sta a noi cambiare rotta, e avere quella continuità necessaria per occupare costantemente i piani alti della graduatoria. Dobbiamo assolutamente dare di più tutti quanti, io per primo".