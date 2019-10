Atl. Terme Fiuggi ok: 3-1 al Montegiorgio

FIUGGI - Un Atletico Terme Fiuggi semplicemente meraviglioso stende per 3-1 il Montegiorgio. Prova sontuosa dei ragazzi di Incocciati che hanno dominato il match dal primo all'ultimo minuto mostrando gioco, carattere e qualità nei singoli. Di contro al Montegiorgio non è bastato un Titone in forma super per arginare i padroni di casa che, soprattutto dopo l'espulsione di Nasic, non hanno praticamente mai sofferto. I padroni di casa impiegano poco a dar fuoco alle polveri. Il primo ad accendersi è Basilico che cerca subito un tiro dalla distanza che sibila di poco a lato. Prove generali queste per la truppa di Incocciati che sblocca il risultato già al quarto. Basilico centra una bella palla dalla sinistra, Forgione si inserisce e incorna in rete il gol dell'1-0. Il Montegiorgio annaspa mentre i padroni di casa continuano a macinare gioco. Al 16' fiammata di Macrì che, accentratosi dalla destra, sfodera un mancino che Mercorelli toglie dall'angolino con un autentico miracolo. Gli ospiti si aggrappano alle giocate di Titone che, praticamente da solo, si trova a battagliare con la retroguardia avversaria. Nonostante un paio di guizzi del numero 9 del Montegiorgio, l'Atletico Terme Fiuggi centra il 2-0: Forgione trova il fondo e centra un rasoterra che Basilico non riesce a deviare in rete. In seconda battuta arriva Papaserio che insacca inesorabile il raddoppio. Nella ripresa il Montegiorgio va in tilt: dopo appena tre minuti fallaccio a centrocampo di Nasic su Pietrobono. Rosso diretto e ospiti in dieci. Con l'uomo in più l'Atletico Terme Fiuggi palesa ancora di più la propria superiorità e sfiora il 3-0 prima con Macrì e poi con Forgione. Il centrocampista però torna presto ad essere ancora decisivo e alla mezzora pesca sul secondo palo El Khayari che, da due passi, cala il tris. Prima del triplice fischio, oltre ad un paio di occasioni mancate da parte dei padroni di casa, c'è ancora tempo per il 3-1 di Titone. Finisce così, con il Capo I Prati che esplode di gioia al triplice fischio. L'Atletico Terme Fiuggi è ripartito e lo ha fatto davvero in grande stile.