Pescatori Ostia, Di Cori: "Auguriamo a Franci di tornare prima possibile"

OSTIA - Vittoria 3-1 per la Pescatori Ostia sul R. Morandi, ma il pensiero di Di Cori va anche all'infortunio di Franci: "Siamo felici per la vittoria, meritata, e per aver fatto nostro il derby con il Morandi. Sono tre punti importanti, che ci consentono di proseguire la striscia positiva, dopo la vittoria con la Fonte Meravigliosa. Siamo molto dispiaciuti, però, per l'infortunio di Franci, gli auguriamo di tornare in campo il prima possibile. Noi saremo lì ad aspettarlo. Dedico la rete a tutti coloro che mi sostengono, alla mia famiglia ed amici"