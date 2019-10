Tor Sapienza, un pari che vale: a Latina termina 1-1

Latina - La terza trasferta del Tor Sapienza si risolve in un pareggio sudato e combattuto contro il Latina, squadra dal grande blasone e dalle buone qualità. Nel match contro i nerazzurri l’uno a uno è a firma Cunzi-Ilari: il primo è stato bravissimo, alla mezz’ora, a sbloccare il risultato con una grandissima azione personale avviata dalla sinistra e conclusa con un tiro secco. Il Tor Sapienza però ha pareggiato nel giro di pochi minuti: Ilari ha attirato Choutil in trappola, il terzino ha fatto fallo e dal dischetto lo stesso Ilari si è dimostrato implacabile con un destro a incrociare. Per il resto partita combattuta: leggera supremazia territoriale per il Latina, ma il Tor Sapienza ha offerto una solida prestazione. Bene De Angelis che, sia in avvio che nel finale, ha salvato due volte il risultato, Marra ha avuto una grossissima occasione a metà ripresa calciando su un difensore un gran pallone servitogli sull'asse Marini (tra i migliori)-Toracchio. Positiva la prova di Valentini all’esordio da titolare in mezzo al campo. Con questo punto il Tor Sapienza sale a 7 in una giornata ricca di scontri diretti in zona salvezza.