Monterosi in lutto, scomparso l'ex giocatore Tomei

MONTEROSI - Monterosi in lutto: è scomparso tragicamente, a soli 22 l'ex giocatore Federico Tomei. Questo è l'annuncio del Monterosi: "E’ un lunedì triste in casa Monterosi Fc. Il post partita di ieri infatti è stato rabbuiato dalla notizia del tragico incidente col quale ha perso la vita l’ex calciatore Federico Tomei. Abbiamo atteso tutte le verifiche del caso e le conferme da parte delle autorità preposte ma purtroppo la voce arrivata si è trasformata in una dura realtà. Federico Tomei è scomparso all’alba di domenica mattina in seguito ad un incidente mortale a Roma sulla via Casilina. Era solo, con la sua Smart. Purtroppo è morto su colpo. Il calciatore classe 1997 fu protagonista della grande cavalcata del Monterosi che portò alla promozione in serie D nella stagione 2015-2016. La fece da protagonista con ben 21 presenze agli ordini di quel mister D’Antoni rimasto in serata sconvolto dalla notizia come tutta la società. Costantini e Gasperini l’avevano soprannominato ‘ciuffo’ per la sua particolare capigliatura. La società del presidente Capponi, i dirigenti e gli ex compagni di squadra ne piangono la scomparsa. Alla famiglia di Federico un forte abbraccio e le più sentite condoglianze da tutta la famiglia del Monterosi Fc".