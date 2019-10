Alma Parioli, Lenzini: “Il gruppo si sta unendo”

ROMA - Questo weekend l’Alma Parioli sarà impegnata sul campo dell’Atletico Canneto. Una sfida sicuramente non semplice per i biancoblù, contro una squadra affamata di punti, visto che ne è ancora a secco. Queste le parole del Direttore Tecnico, Mario Lenzini, sull’impegno: “Quella di domenica sarà una partita difficilissima, contro una squadra che ha 0 punti e che avrà tanta voglia di conquistare la prima vittoria in campionato. Addirittura sembrava una delle squadre favorite prima dell’inizio del campionato, dunque conosciamo il loro valore e portiamo il massimo rispetto. Dal canto nostro, cercheremo come sempre di fare la nostra partita, poi vedremo come andrà a finire”. Il dirigente del club di Roma Nord si esprime poi sul gruppo, ricco di volti nuovi e che si sta affiatando sempre di più: “Il gruppo si sta unendo, i ragazzi sono tutti bravi ed allineati. Considerando che la squadra è molto nuova, visto che sono rimasti solo in 8 dallo scorso anno, già sono ben amalgamati. Siamo solo agli inizi. Dopo la prima metà della stagione si faranno i primi bilanci, vedremo dove siamo in classifica e se ci sarà bisogno di intervenire sul mercato, per innalzare ulteriormente il valore della squadra, lo faremo”. Infine, Lenzini evidenzia l’aspetto che caratterizza la società Alma Parioli, ovvero la presenza di molte donne: “Per quanto riguarda l’aspetto societario sono contentissimo del lavoro che stiamo facendo. Noi siamo una società praticamente tutta al femminile, a parte me. Infatti, come DG c’è mia moglie Nadia Morotti, poi ci sono anche le mie figlie che ci stanno dando una grossa. Mi piace sottolineare questa particolarità, di cui andiamo assolutamente fieri”.