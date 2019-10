Vis Artena, Matrigiani: "Primo tempo sontuoso col Tor Sapienza"

ARTENA – Come spesso accaduto l’anno scorso (e anche all’inizio di questa stagione), la Vis Artena si rialza immediatamente dopo una caduta: il k.o. contro l’Ostiamare è già alle spalle, la squadra rossoverde ha violato il difficile campo del Tor Sapienza per 3-1 nel match disputato. Il direttore tecnico Roberto Matrigiani commenta il successo sul campo dei capitolini e si proietta alla successiva sfida con il Cassino. «Abbiamo giocato un primo tempo sontuoso contro un avversario molto ben allenato che sul suo campo dà sempre qualcosa in più e che tra l’altro aveva i nostri stessi punti in classifica. Abbiamo sbloccato il match con un rigore di Delgado, poi ha segnato un eurogol Sabelli che in questa stagione è letteralmente esploso dopo la crescita dimostrata nel passato campionato e che gode della stima assoluta di mister Campolo. Dopo la rete degli avversari, è arrivato il tris firmato da Pagliaroli che è un giocatore importante per noi. Ma andrebbero sottolineate anche le prestazioni di Chinappi, Manni e Gori, oltre che a quella come sempre affidabile della coppia difensiva Paolacci-Martorelli. Per questo successo fortemente voluto, però, va dato merito una volta di più a mister Stefano Campolo che sta facendo un grande lavoro. E un grazie ai sempre presenti ragazzi della Legione Borghese che sostengono la squadra in maniera incessante. La sfida di domenica prossima al Cassino? Ritroverò con piacere il mio amico Nicandro Rossi (presidente della squadra ciociara, ndr) e sono consapevole che sarà un’altra gara durissima, ma aperta ad ogni tipo di risultato. Il Cassino è una formazione molto forte, d’altronde se non è titolare fisso un ragazzo come Palombi che è stato con noi lo scorso anno e che ha grandi qualità, vuol dire che l’organico dei prossimi avversari è di spessore notevole».