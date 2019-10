Torre Angela Acds, Formisano: “Abbiamo una squadra da vertice”

ROMA – La prima partita non ha avuto un esito positivo e nello scorso fine settimana c’è stata pure una sosta “indesiderata” ad allungare i tempi del possibile riscatto. Ma l’Under 19 regionale C del Torre Angela Acds è pronta per dimostrare il suo valore. Ne è convinto il tecnico Vincenzo Formisano, che tra l’altro proprio ieri ha festeggiato i suoi primi 49 anni. “I ragazzi non hanno giocato male all’esordio contro la Polisportiva Ciampino, tra l’altro l’unica squadra a punteggio pieno dopo due partite. Hanno combattuto praticamente alla pari contro un avversario davvero di spessore e sono convinto che non abbiano nemmeno espresso tutte le loro potenzialità. In queste due settimane li ho visti allenarsi con grande grinta e determinazione: sono carichi e vogliosi di riscattarsi nel prossimo match”. Che metterà il Torre Angela Acds di fronte al Dreaming Football Academy: “Andremo a giocare fuori casa e contro un altro avversario di valore che ha messo insieme quattro punti nelle prime due sfide. Ma sono convinto che i ragazzi faranno una partita importante e spero che mi possano fare un regalo “posticipato” per il mio compleanno”. Formisano parla poi degli obiettivi stagionali del suo gruppo: “Bisogna considerare che il nostro club ha anche una Under 19 provinciale allenata da Daniele Polletta con cui c’è un bel rapporto di collaborazione. Uno degli obiettivi è quello di far crescere questi ragazzi e magari renderli disponibili pure per l’Under 19 provinciale anche se Polletta conosce molti di loro per averli avuti in passato al Borussia. A livello sportivo sono convinto che questo gruppo può stare ai vertici della classifica e quindi bisogna dare il massimo in ogni partita”. Per Formisano è il quinto anno al Torre Angela Acds. “Questa ormai è una seconda casa e sarebbe difficile per me farne a meno. Devo ringraziare tutta la famiglia Ciani che mi ha sempre dimostrato fiducia e stima, inserendomi tra l’altro anche nello staff tecnico della Promozione in questa stagione”.