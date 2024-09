Sebino Nela torna nel calcio: è il direttore tecnico dell'Academy Casalotti

ROMA - Sebastiano 'Sebino' Nela, storico ex calciatore della Roma, con 397 presenze e uno Scudetto e tre Coppa Italia nel proprio palmares, torna nel mondo del calcio. Da anni commentatore televisivo, dopo le esperienze come dirigente del Real Piedimonte San Germano, come mediatore nei rapporti coi tifosi della Curva Sud giallorossa, responsabile della formazione Women del club capitolino e, infine, come consulente del Ladispoli femminile, il cinque volte Nazionale italiano, che in carriera ha vestito anche le maglie di Genoa, Napoli e Civitavecchia, riparte nelle vesti di direttore tecnico dell’Academy Casalotti.