Real Tuscolano Under 14, una stagione da incorniciare

ROMA - Nel quartiere Quadraro, nel sud di Roma, il Real Tuscolano ha scritto una nuova pagina della sua storia calcistica, conquistando il Campionato Provinciale del girone A della regione Lazio nella categoria Under 14. Sotto la guida attenta dei tecnici Antonio Vitelli, Alessandro Paoletti e Valerio Galletti, i giovani calciatori hanno chiuso la stagione al primo posto con ben quattro partite di anticipo (55 punti in 19 partite). I rossoneri hanno impressionato tutti con un grande organizzazione di squadra abbinata a un grande talento. Nell'impianto di casa, a Via Selinunte 87, il dominio è stato incontrastato: 98 gol realizzati e solo 7 subiti.

Il trascinatore della squadra è stato il capitano Daniele Maione, a giovani talenti del vivaio come Paoletti, Bartoli e Cardarelli si sono aggiunti anche nuovi innesti provenienti da altre realtà calcistiche romane come il De Rossi e Pro Roma, creando un mix esplosivo di esperienza e freschezza.