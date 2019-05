Premio Cesarini, ad Ancona la quarta edizione

ANCONA - Si svolgerà martedì la quarta edizione del Premio Renato Cesarini. La cerimonia vedrà come ogni anno la presenza di numerosi big del mondo del calcio. Si parte da Teatro Alfieri di Montemarciano alle ore 18, dove si terrà una Tavola Rotonda sul tema “Dove va a finire il nostro calcio?”. Al talk show, condotto da Marco Lollobrigida, Guido Vaciago e Lara Gentilucci, parteciperanno Claudio Lotito (Presidente S.S. Lazio), Piero Ausilio (Direttore Sportivo Inter Fc), Pantaleo Corvino (Direttore Generale Fiorentina Calcio), Marco Tardelli (ex calciatore serie A e nazionale), Giuseppe Giannini (ex calciatore Roma), Serse Cosmi (tecnico del Venezia), Alessio Tacchinardi (ex Juventus), Sebastiano Rossi (ex portiere del Milan), Odoacre Chierico (ex Inter e Roma), Sebino Nela (ex Roma e Nazionale), Furio Valcareggi (procuratore sportivo), Daniel Ciofani (calciatore Frosinone), Guido D’Ubaldo (Segretario nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e firma del Corriere Dello Sport), Luca Marchetti (giornalista di Sky Sport), Sandro Sabatini (Mediaset Sport), Gaetano Imparato (Gazzetta dello Sport), Daniele Bartocci (miglior giornalista Under 30). Il premio sarà consegnato in serata a Daniele Ciofani del Frosinone, autore del gol più in zona Cesarini del campionato appena concluso, da Seta, a San Silvestro di Senigallia.