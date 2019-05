Roma tra i nababbi. Giallorossi nella top 20 tra i club più ricchi al mondo

ROMA - Il mondo del calcio continua a fatturare milioni e milioni di euro ogni anno. Una crescita continua che non intende arrestarsi ma che, anzi, ogni anno fa registrare dati sempre più elevati. La nota rivista statunitense di economia e finanza Forbes ha stilato la classifica dei top 20 club più ricchi al mondo, stimando in complessivo una crescita del 3,4% rispetto allo scorso anno: i ricavi medi, infatti, sono passati da 428 a 499 milioni di dollari.

Nella top 20 anche la Roma

La Roma, nonostante la mancata qualificazione in Champions, mantiene dei ricavi importanti, 298 milioni, mentre il valore del club arriva addirittura a 622 milioni. I giallorossi non sono però l'unica società della Serie A a figurare in questa speciale classifica: nella top 20 rientrano infatti anche Inter e Milan, con i nerazzurri che, grazie anche alla qualificazione nella massima competizione europea e alla "potenza di fuoco" di Suning, superano i cugini rossoneri sia nel valore del club che nei ricavi medi annuali. Prima tra le italiane la Juventus, che addirittura supera il bilione e mezzo di dollari per quanto concerne il valore del club.

CLICCA QUI PER CONSULTARE LA CLASSIFICA COMPLETA