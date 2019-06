Totti, Figo e "La notte dei Re": spettacolo e applausi a Roma

ROMA - È stata la Notte dei Re, è stata la notte di Francesco Totti. Gol, assist, numeri e quella sintonia con Antonio Cassano che ha fatto scendere le lacrime ai tanti nostalgici presenti allo stadio centrale del Foro Italico. Una serata di vecchie glorie, leggende del mondo del calcio che hanno accettato l’invito della bandiera giallorossa e di Luis Figo per una partita di calcio a sei a scopo benefico. Tanti ex calciatori giallorossi ed ex compagni di Francesco Totti: Aldair, Candela, Tommasi, Perrotta, Cassetti e Borriello. Poi i campioni del mondo 2006 come Pirlo, Materazzi e Zambrotta.

Tanti cori e applausi per l’idolo di casa che ha regalato spettacolo con i soliti passaggi no look, i colpi di tacco e i gol che hanno infiammato il pubblico. Prima della partita Totti ha regalato spettacolo anche a paddle, il suo hobby preferito. Una bella sfida contro il suo amico Candela a colpi di smash e volée, tutto davanti agli occhi dei migliaia di tifosi accorsi per l’evento.

Una serata magica terminata con la vittoria della squadra di Figo per 17 a 11, applausi a scena aperta per i quatto gol realizzati da Totti. Una notte dei Re dedicata alla beneficenza: l’incasso dell’evento andrà interamente devoluto all’ospedale pediatrico Bambino Gesù.