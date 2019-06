"Arrestato Michel Platini"

ROMA - Notizie clamorose arrivano dalla Francia: secondo quanto riportato da Mediapart, Michel Platini sarebbe stato arrestato. L'ex presidente dell'UEFA e leggenda della Juventus è accusato per corruzione nell'ambito dell'inchiesta riguardante l'assegnazione dei Mondiali in Qatar nel 2022. L'arresto sarebbe avvenuto a Nanterre e la notizia sta facendo il giro del mondo. Secondo la stampa transalpina, al momento 'Le Roi' sarebbe in custodia presso l'anticorruzione della polizia di Nanterre.

Platini e le accuse di corruzione

Nel 2015 Platini lasciò l'incarico di presidente dell'UEFA perché accusato di avere percepito illecitamente 2 milioni di franchi svizzeri dall'allora presidente della FIFA Sepp Blatter e venne squalificato da tutte le attività calcistiche per otto anni, poi ridotti a quattro. 'Le Roi', nel maggio 2018, venne scagionato dalla magistratura svizzera, che non riscontrà irregolarità nel suo operato.