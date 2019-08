Patate viola e soppressata, a New York nasce la Pizza Commisso

New York - Patate viola e soppressata, spalmate sull'impasto di una vera pizza napoletana. Rosario Procino e Pasquale Cozzolino, proprietari di Ribalta, la pizzeria cult nel cuore di Manhattan, hanno voluto celebrare così, nel segno della sportività e del gusto, l'inizio del campionato che vedrà a Firenze la sfida tra Fiorentina e Napoli. La "Pizza Commisso" si aggiungerà alla "Pepito", in onore di Giuseppe Rossi, e alle altre, tra cui Norma, Salina, Parma, Porcini e pancetta, che hanno portato Ribalta a essere premiata, anche quest'anno, come migliore pizzeria napoletana di New York. I due proprietari, appassionati di calcio e tifosi azzurri, hanno però trasformato negli anni il loro ristorante, al 48 East della 12ª Street, non solo nella "terza curva" del San Paolo, ma nella casa dei tifosi di molte squadre di Serie A, che qui, soprattutto a pranzo, vista la differenza di fuso orario con l'Italia, hanno la possibilità di seguire sul maxischermo le partite di campionato. A Ribalta, oltre a personaggi del jet set newyorkese e del mondo del calcio e dello spettacolo, capita spesso Joe Barone, braccio destro del nuovo proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso. In attesa di rivederlo a cena, i suoi amici hanno voluto lanciare un messaggio di sportività con la pizza Commisso. Patate viola in onore dei colori reali della Fiorentina e soppressata, omaggio all'origine calabrese di Commisso, nato a Marina di Gioiosa. Domani, sabato, alle 2.45 di pomeriggio (quando in Italia saranno le 20.45) Fiorentina-Napoli si giocherà anche a Manhattan. Se molti tifosi del Viola club New York si ritroveranno al ristorante Serafina, nell'Upper East Side, molti altri andranno, come sempre, al Ribalta, per seguire la partita assieme ai tifosi azzurri. Magari, guardando la partita gustandosi la pizza Commisso. Tutto con sportività e allegria. E alla fine, come si augurano quelli del Napoli, vinca il migliore.