A Pescara lo scudetto e... D'Annunzio

MILANO - "Sportivamente d’Annunzio" è il titolo dell’evento che si terrà a Pescara venerdì alle ore 18 in Piazza Muzii per ricordare l’invenzione dello scudetto tricolore, attribuita allo scrittore abruzzese Gabriele d’Annunzio. Al convegno, condotto dal giornalista di Mediaset Giammarco Menga, saranno presenti il presidente della Figc Gabriele Gravina, il campione del mondo 1982 Antonio Cabrini e lo storico dello sport Marco Impiglia. Nel corso della manifestazione verranno proiettate le immagini della prima apparizione dello scudetto a Fiume nel 1920, tratte dal documentario di Menga Sportivamente d’Annunzio, andato in onda in prima tv su Focus a maggio scorso.