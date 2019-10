MILANO - Lnd Basilicata ed Eni ancora insieme; l’annuncio del rinnovo dell’accordo, fino a dicembre 2020, è stato dato nel corso della “Festa del calcio lucano”, tenutasi presso l’hotel Santa Loja di Tito Scalo, alla presenza dei rappresentanti di tutte le componenti del calcio dilettantistico di Basilicata. Alla Festa del calcio lucano sono intervenuti ospiti prestigiosi che hanno dato lustro all’intera manifestazione. Tra di essi il presidente del Coni regionale Leopoldo Desiderio, il presidente della Lnd e vice presidente vicario della Figc Cosimo Sibilia, la consigliera federale Maria Rita Acciardi, il responsabile Dipartimento Serie D Lnd Luigi Barbiero, l’assessore allo sport del comune di Potenza Patrizia Guma e Franco Selvaggi, indimenticato campione del mondo in Spagna ’82. Nel corso della manifestazione sono state consegnate dieci borse di studio ai tesserati partecipanti al torneo di “Quarta categoria”, che ha coniugato calcio e disabilità, e altre dieci borse di studio a tesserate partecipanti al campionato femminile di calcio a 11 e calcio a 5 nella passata stagione. Altre quaranta sono andate, invece, ai giovani tesserati che hanno saputo conciliare al meglio l’impegno sportivo e lo studio. Al termine della Festa del calcio lucano il presidente della Lnd e vice presidente vicario Cosimo Sibilia ha dichiarato: “La mia presenza testimonia la vicinanza della Lnd al Comitato Regionale Basilicata che, grazie al lavoro quotidiano del presidente Rinaldi, del consiglio direttivo e dei collaboratori ha fatto segnare un significativo risultato nel numero di iscrizioni da parte delle società invertendo il trend negativo degli ultimi anni. Ma sono anche soddisfatto per i lavori di ristrutturazione del campo Figc di Potenza che stanno procedendo nel modo migliore e che, una volta ultimati, faranno di quell’impianto un vero gioiello. Un segno concreto dell’impegno della Lnd in Basilicata”.