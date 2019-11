Primavera, si sblocca il Sassuolo: 2-1 al Pescara

SASSUOLO - Il Sassuolo Primavera di Turrini può finalmente gioire. I neroverdi, infatti, hanno ottenuto la loro prima vittoria nel campionato Primavera 1 con un 2-1 al Pescara in rimonta. Prima frazione di gioco che si chiude sullo 0-0 dopo aver visto i neroverdi più propositivi, fino alla rete di Aurelio, al 43', annullata per un fallo in attacco. La gara la sblocca il Pescara nella ripresa, al 57', con il gol del vantaggio firmato da Mane sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Poco dopo Bourabia sfiora il pareggio, prima che venga nuovamente annullata una rete ai neroverdi, realizzata da Marginean. Poi il pari del Sassuolo con Aurelio che incorna da calcio d'angolo e firma l'1-1. La rete decisiva arriva al 79': Mane atterra Ripamonti, per l'arbitro è rigore. Dal dischetto Marginean non sbaglia e sigla il 2-1, oltre che la prima vittoria in campionato.