Addio a Benito Sarti, leggenda della Juve di Charles e Sivori

TORINO - Il mondo del calcio piange la scomparsa di Benito Sarti, ex difensore di Padova, Sampdoria e Juventus. In bianconero ha giocato dal 1959 al 1968 ed è proprio la società torinese a dare notizia della scomparsa. Terzino e mediano, fece parte della Juventus in cui le stelle erano Boniperti, Sivori e Charles: collezionò 252 presenze e un gol, in una sfida contro l'Atalanta 1962-63. In bianconero vinse tre volte la Coppa Italia, tre scudetti e una Coppa delle Alpi. Sarti è sceso in campo anche in sei occasioni con la maglia della Nazionale italiana, tra il 1958 e il 1961, senza mai andare a segno.

Il ricordo della Juventus

Nella nota pubblicata sul proprio sito internet, la Juventus ricorda Sarti con un estratto di una vecchia intervista: "Pochi giorni prima di trasferirmi a Torino andai a trovare mio padre. Gli feci una sorpresa. Mi presentai all’alba al negozio e lui aveva le lacrime agli occhi. Stava leggendo sul giornale la notizia della mia cessione alla Juventus. Mi disse di non montarmi la testa, di continuare a vivere come avevo sempre fatto, allenandomi scrupolosamente, senza trascurare il minimo particolare". La Juventus, prosegue la nota, "ricorda Benito con grande affetto e si stringe con profondo cordoglio al dolore della famiglia".