Vieri su Instagram: scherza con Totti e consiglia Nesta

ROMA - Sui social spopolano le dirette in questi giorni di isolamento per l'emergenza coronavirus e anche Christian Vieri ne approfitta per tenere aggiornati i suoi fan. Nel suo intervento due ospiti di eccezione in chat, gli ex capitani di Roma e Lazio, Francesco Totti e Alessandro Nesta. Simpatici i siparietti che vengono fuori con entrambi. Prima uno scambio iniziato proprio da Totti: "Se restiamo in casa fino al 20 aprile ingrassiamo, ma tu stai bene", immediata la risposta di Bobo: "Col cappellino è? Ma tu vai tranquillo che giochi a padel tutto il giorno, pure da solo contro il vetro", che trova subito pronto l'ex giallorosso: "Dò le capocciate". Poi la domanda al tecnico del Frosinone se fosse tornato a Roma, ma Nesta risponde di essere rimasto in Ciociaria e allora arriva il consiglio: "Gioca alla playstation, con Pirlo stavate incollati per 10 ore"