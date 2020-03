Calcio

Clamoroso a Cosenza: Pillon si dimette. Squadra a Occhiuzzi

Un fulmine al ciel sereno che aggrava i problemi del club calabrese, penultimo in classifica e con un piede in Serie C. Improvvisamente il tecnico trevigiano ha rassegnato le propie dimissioni scegliendo di stare accanto alla sua famiglia in un momento delicatissimo soprattutto in Veneto a causa dell'emergenza coronavirus. La squadra è stata affidata al vice di Braglia, Occhiuzzi