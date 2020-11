Irlanda, frasi anti-inglesi del ct Kenny: ora rischia un clamoroso esonero

LONDRA - Il ct dell'Irlanda, Stephen Kenny, rischia un clamoroso esonero per una serie di frasi anti inglesi pronunciate prima dell'amichevole che la sua squadra ha perso proprio contro la nazionale dei Tre Leoni lo scorso 12 novembre. Il video del discorso di Kenny sta facendo il giro del mondo sui social e ha trovato ampio risalto sulla stampa inglese. Secondo il Guardian, il 49enne Kenny verrà ora sentito dalla board della Federcalcio inglese per chiarire la questione. La sua posizione è sempre più fragile, visti anche gli scarsi risultati della squadra che non è riuscita a centrare la qualificazione a Euro 2020.