Incredibile Ibrahimovic: scoppia in lacrime in conferenza in Svezia

SVEZIA - Zlatan Ibrahimovic al suo ritorno in nazionale intervistato nella conferenza stampa del suo ritorno in nazionale al fianco del ct Janne Andersson, mettendo da parte tutti gli attriti del passato del passato. L'attacante del Milan ha spiegato la sua voglia di mettersi a completa disposizione della squadra con l'obiettivo di raggiungere obiettivi importanti: "Con il ct ci siamo incontrati per la prima volta dal vivo, da soli in una stanza, e abbiamo parlato di tutto. È stato un incontro positivo in cui ci siamo confrontati e alla fine abbiamo scelto quello che era meglio per la Svezia. Sappiamo entrambi cos’è meglio per la Nazionale e oggi sono qui seduto davanti a voi".

Ibra in lacrime in conferenza stampa Ibra, durante la conferenza stampa dal ritiro della Svezia, si è commosso quando ha parlato di suo figlio Vincent, con cui si è riunito per un po' al momento del rientro nella sua nazionale: "Vincent ha pianto quando me ne sono andato, ma ora va bene". Ibra non è riuscito a trattenere la commozione davanti alla stampa.