Higuain, addio a mamma Nancy: aveva 64 anni

Dopo una battaglia durata cinque anni, Nancy Zacarias, mamma di Gonzalo Higuain, ex attaccante di Napoli, Juve e Milan, tra le altre, non ce l'ha fatta. Nel 2016 le era stata diagnosticata una grande forma di cancro che lentamente l'ha portata alla morte. Un vero e proprio calvario vissuto insieme ai quattro figli (Nicolas, Gonzalo, Federico e Lautaro), che non l'hanno mai lasciata sola.

Quando Nancy impedì al Pipita di ritirarsi

Proprio Gonzalo qualche giorno fa a proposito della situazione di salute della madre ai microfoni de La Nación aveva detto: "Sta bene e noi preghiamo sempre per lei. È ancora un momento difficile, ma è una guerriera". Il Pipita, che già quando giocava nella Juve spesso andava in Argentina per starle vicino, ha racconta quanto mamma Nancy sia stata fondamentale quando stava valutando la decisione di lasciare il calcio dopo le tante pressioni e le critiche ricevute: "Stavo per smettere di giocare ma mia madre mi disse di continuare. Se fosse dipeso da me, avrei smesso. Stavo lasciando il calcio, che è qualcosa che amo, ma amo di più lei… Mi ha detto che non mi avrebbe permesso di lasciare ciò che amo per lei ".

Nancy, ecco chi era la mamma di Higuain

Figlia del maestro di boxe Santos Zacarías e sorella di Claudio, ex calciatore del San Lorenzo, Nancy Zacarias era un’artista e pittrice argentina di origini palestinesi e condivideva con i figli la passione per il calcio. Appena le era possibile, infatti, seguiva le partite di Gonzalo e Federico (al fianco del marito e dell'altro figlio Lautaro, procuratore del Pipita).